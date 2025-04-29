«Есть ощущение, что мы воду несем решетом»

Президиум Совета законодателей в понедельник обсудил проблемы обеспечения регионов кадрами в сфере здравоохранения и образования. Председатели Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко задавались с трибуны вопросом, как заставить молодежь работать медиками и учителями. Министры труда и здравоохранения Антон Котяков и Михаил Мурашко оправдывались статистикой и обещали проблемы решать. Больше всего досталось опоздавшему на заседание министру просвещения Сергею Кравцову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы России Вячеслав Володин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы России Вячеслав Володин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Заседание открыл господин Володин ровно в 11 часов — несмотря на то, что в зал прибыли не все участники: кворум к этому времени собрался. Тем временем почти все депутаты и сенаторы заменили флаг России на лацканах пиджаков на георгиевские ленты. Валентина Матвиенко оглядела коллег и вежливо поделилась, что рада принять в родном Петербурге «большую парламентскую семью», напомнив про прошедший день парламентаризма в стране.

На повестке дня стояли вопросы кадрового обеспечения. Госпожа Матвиенко призвала законодателей говорить откровенно. «Коренного перелома в обеспечении кадрами не произошло. И мы должны ответить, в чем причина. Мне очень жаль, что сегодня нет коллеги Кравцова. Мы постоянно слышим от Министерства просвещения, что учителей много. Но если говорить честно, получать настоящую статистику приходится с трудом и ее по сути нет»,— сетовала Валентина Ивановна, которая потом неоднократно возвращалась в ходе заседания к обсуждению Сергея Кравцова.

Зарплаты у молодых учителей очень низкие, продолжила спикер Совфеда, на них даже не получится содержать семью. «Из 1,1 млн выпускников вузов только 40% устраиваются по профессии. И это не потому, что они не хотят работать по профессии, а потому что… ну вы понимаете…»— отметила Валентина Ивановна и добавила, что так демографию в стране не поднять.

Вячеслав Володин подключился к разговору и анонсировал выступления нескольких министров: «Мы все внимание уделили человеку, который отсутствует — Кравцову. А тем, кто присутствует,— нет. То, о чем отчитывается кабмин, нам изрядно надоело и не соответствует действительности, принцип общей температуры по больнице здесь не работает. Сегодня надо не обходить острые темы. Надеемся, министерства осознают, к чему может привести позиция "мы опустим голову в песок"».

Отчитываться о кадровом обеспечении начал министр труда Антон Котяков. Его доклад изобиловал статистикой. В основном речь шла об оттоке кадров во время пандемии, преимущественно среди взрослых работников медицинской сферы. При этом до сих пор большинство врачей — это не молодежь, а сотрудники за 50 лет. Нагрузка на них все еще остается больше одной ставки, причем чем дальше регион от центра, тем больше там ставок на одного работника, подтверждал проблемы вне столиц господин Котяков.

Глава Госдумы пожелал услышать предложения кабмина, а не просто рассуждения: «Когда начинается разговор о нехватке профессиональных кадров, высказывайте свое мнение!»

Госпожа Матвиенко также не осталась в стороне.

«Без обид, Антон Олегович, вы весь доклад посвятили статистике. Как вы думаете, коллегам интересно послушать? Цифры сейчас в докладе бессмысленны, неинтересны, неполезны»,— проявила строгость глава Совфеда. Диалога у законодателей не вышло, отметила Валентина Ивановна, поэтому, по ее мнению, ситуация и не улучшается.

Господину Котякову она настоятельно посоветовала заранее печатать статматериал и раздавать его коллегам, а на выступлениях уже обсуждать вопросы на основе этих данных.

Министра труда с выступлением заменил его коллега из Министерства здравоохранения — Михаил Мурашко. Он прошелся по довольно общим вопросам: молодежь тянется в современные и хорошие условия в больницах, в пандемию случился большой отток взрослых врачей (в основном они увольнялись), но ситуация выравнивается. По словам господина Мурашко, стойкий тренд уходить из медучреждений они уже переломили: за пять лет в России прибавилось 6,5 тыс. врачей, треть из них — это молодежь. Но всех интересовало больше другое: целевики (студенты, поступающие в вуз по направлению предприятий по квоте.— «Ъ-СПб»), платное обучение и качество образования.

«Есть ощущение, что мы воду несем решетом»,— все-таки не скрывал беспокойства министр в разговоре об этих проблемах. Очень часто целевики после работы в учреждении, где они обязаны провести несколько лет, увольняются, а не продолжают карьеру. И в регионы они уезжать в поликлиники и больницы не хотят, потому что хороших условий там нет, считает Михаил Мурашко.

Целевики, решили участники заседания, отнимают места у более талантливых, а «платников», которые поступают с низкими баллами, обучить должным образом не могут. Горячую дискуссию остудила Валентина Матвиенко: «Если что, никто не запрещает поступать в большие города,— это право выпускников. Речь идет о качестве образования».

Господин Володин на слова «Есть ли вопросы?» получил молчание. После этого он возмутился: «Плохой зал. Самое плохое — это равнодушие».

Было бы правильно, считает спикер Госдумы, если бы министерство внесло конкретные предложения, а не только уповало на целевиков. Госпожа Матвиенко призвала расширить зону ответственности главврачей и самих студентов, которые подписывают договор на целевое обучение. Навести порядок она призвала сидящего в зале сенатора Андрея Клишаса.

Когда Михаил Мурашко вновь пообещал что-то узнать «на местах», и Валентина Матвиенко, и Вячеслав Володин попросили его не перекладывать все на регионы, быть серьезнее, а не «хвалить себя и почивать на лаврах».

Госпожа Матвиенко упрекнула его и в том, что министерство не занимает твердую позицию в различных вопросах. «У меня есть позиция, Валентина Ивановна, и я ее занимаю»,— тихо парировал господин Мурашко.

Наконец прибыл Сергей Кравцов, который, судя по количеству упоминаний в выступлениях спикеров, к этому моменту стал едва ли не центральной фигурой заседания. «Он успел!» — известил участников Вячеслав Володин. Спикер госдумы констатировал дефицит учителей математики и физики в 30%. «А от вас мы слышим про 2%»,— сказал он, что считывалось как призыв объяснить расхождения в статистике. Чиновник оправдался тем, что 2% — это общий показатель по стране, в который входят не только учителя, но и другие работники школ.

Господин Володин попросил конкретики. Министр парировал: данные запрошены у регионов, он их с нетерпением ждет. Ответ главу Госдумы не устроил.

«Вы сейчас предлагаете депутатам заняться работой сбора вакансий, потому что у вас нет таких данных. Мы хотели обсудить, как решать проблему кадров в сельских и городских школах. Здесь ответа не последовало. Но базовый вопрос — признание проблемы. Вы говорите, что проблемы нет»,— со строгостью, как и ранее госпожа Матвиенко, говорил Вячеслав Володин. Он несколько раз подчеркнул, что их данные не сходятся с теми цифрами, которые называет господин Кравцов.

Тот, в свою очередь, начал отрицать выводы законодателя: «Мы не говорим, что проблемы нет». В этот момент в зале сильно и неодобрительно качала головой зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. Она напомнила: на кадровых интернет-сервисах вакансий висит в разы больше, чем говорят в Министерстве просвещения. Более того, госпожа Яровая поинтересовалась, почему господин Кравцов считает, что с кадрами все хорошо, но при этом формирует запрос на иностранных педагогов. Министр начал отвечать, но его слова не устроили Ирину Яровую. «Мы с вами обсуждали это на комиссии, на которую надо просто приходить, Сергей Сергеевич»,— заключила она, добавив масла в огонь в тему опоздания чиновника на заседание Совета законодателей.

Полина Пучкова