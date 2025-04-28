Госдеп: Рубио в разговоре с Лавровым призвал завершить боевые действия

Госсекретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора с министром иностранных дел Сергеем Лавровым призвал завершить «бессмысленные» боевые действия на Украине. Российский МИД сообщал, что главы внешнеполитических ведомств созвонились 27 апреля.

«Соединенные Штаты серьезно настроены на то, чтобы способствовать прекращению этой бессмысленной войны»,— передала слова Марко Рубио пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс (цитата по AFP).

МИД РФ сообщал, что на фоне встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом господин Лавров и господин Рубио подчеркнули важность создания условий для переговоров, направленных на долгосрочный мир. Обсуждались и другие международные вопросы.

Лусине Баласян