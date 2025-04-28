В Краснодаре запустили дополнительный транспорт на Радоницу

Власти Краснодара организовали дополнительные автобусные и трамвайные маршруты к городским кладбищам на Радоницу 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В кубанской столице запустили временные автобусные маршруты: № 2К «Ул. Валерия Гассия — Славянское кладбище», № 10К «Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище», № 67К «Ул. 3-я Целиноградская — Славянское кладбище» и № 140К «Хутор Новый — Новое городское кладбище, хутор Копанской».

Маршрут № 140К также обеспечивает подвоз пассажиров от остановки «Хутор Новый», через которую проходят автобусы № 120А «Ул. Толбухина — Новое городское кладбище, хутор Копанской», № 121А «Исторический парк «Россия — Моя история» — МЦ «Красная площадь», хутор Черников» и № 140А «Бальнеолечебница — хутор Черников — СТ «Урожайное».

Дополнительные трамваи направлены к Славянскому кладбищу по маршрутам: № 4К «Комсомольский микрорайон — ул. Индустриальная», № 5К «Ул. Петра Метальникова — ул. им. Евдокии Бершанской», № 8К «Хладокомбинат — ул. им. Петра Метальникова», № 21К «Ул. Петра Метальникова — Юбилейный микрорайон», № 6К «Юбилейный микрорайон — ул. Димитрова».

Кроме того, власти города увеличили количество трамвайных вагонов на регулярных маршрутах № 3 «Западное трамвайное депо — ул. Декабристов» и № 7 «Западное трамвайное депо — ул. Димитрова».

Всего для удобства горожан задействовали 17 автобусов и 41 трамвай.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Радоница стала официальным выходным в Краснодарском крае на 30 лет.

Анна Гречко