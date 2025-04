Трамп после утечек предложил чиновникам США не пользоваться мессенджером Signal

Президент США Дональд Трамп в интервью The Atlantic прокомментировал информацию СМИ об утечке данных в двух чатах в Signal. Как передает издание, американский президент предложил сотрудникам администрации не использовать мессенджер для обсуждения конфиденциальной информации.

«Может, просто не стоит использовать Signal, ок?» — приводит The Atlantic cлова Дональда Трампа. «Я думаю, он возьмется за ум»,— cказал президент США о главе Пентагона Пите Хегсете. По информации СМИ, он обсуждал детали атаки ВВС США на хуситов в чате, в котором состояла его жена, брат и адвокат. При этом Белый дом отрицал эту информацию.

Источники The New York Times, CNN и Reuters сообщали, что Пит Хегсет делился данными об ударах ВВС США в чате Signal, который был создан еще до утверждения его кандидатуры в Конгрессе. По информации СМИ, в диалоге с его родственниками и советниками публиковалось в том числе расписание вылетов военных самолетов. Эта же информация оказалась в чате Signal, куда в марте советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц по ошибке добавил главного редактора газеты The Atlantic Джеффри Голдберга.

Лусине Баласян