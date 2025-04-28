Дефицит специалистов строительной отрасли в Петербурге оценили в 12 тыс. человек
Наибольший дефицит сотрудников строительной отрасли в РФ наблюдается в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка и представители рекрутинговых сервисов.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В начале второго квартала текущего года компании открыли по всей стране вакансии более чем для 160 тыс. строителей. В столице требуются 23 тыс. таких специалистов, в Петербурге — около 12 тыс.
По данным издания, сильнее всего не хватает электромонтажников, сварщиков и разнорабочих. Дефицит на рынке сложился на фоне общей нехватки кадров, оттока мигрантов и низкого уровня безработицы, считают эксперты.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что конкуренция на рынке труда Петербурга возросла до шести соискателей на место.