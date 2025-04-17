Конкуренция на рынке труда Петербурга возросла до 6 соискателей на место

В Петербурге растет конкуренция за рабочие места. Так, на одну вакансию в данный момент претендуют более шести соискателей. Об этом говорит статистика рекрутинговой платформы hh.ru.

При этом год назад на одно объявление от работодателя приходилось 4,5 активных резюме от местных жителей. Показатель 2025-го все еще укладывается в норму для рынка труда, отмечают аналитики, однако динамика роста конкуренции в городе достаточно высокая.

Как сказано в исследовании, горожане в 2025 году стали в разы чаще выходить на рынок труда, обновлять свои резюме и мониторить ситуации для смены работы. Только за последний месяц активность петербургских соискателей выросла на 26%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, согласно опросу компании, около 50% трудоустроенных петербуржцев собираются искать подработку.

Дарья Астанина