Свердловская прокуратура выявила почти тысячу нарушений в строительстве жилья

Прокуратура Свердловской области провела заседание коллегии, посвященное итогам проверки исполнения законодательства в сфере строительства и содержания жилья, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В заседании приняли участие представители областного правительства и надзорных органов. Прокурор Свердловской области Борис Крылов отметил, что в регионе 190 застройщиков возводят 435 объектов жилищного строительства.

В 2024 году в сфере соблюдения законодательства о строительстве и содержании жилья выявлено 915 нарушений законов. В целях их устранения было внесено 325 представлений и возбуждено 58 дел об административных правонарушениях.

В ходе проверки прокурорами принято 86 актов в сфере несвоевременного завершения работ по капитальному ремонту и проведения некачественного капитального ремонта. В результате вмешательства прокуратуры недостатки были устранены в 60 многоквартирных домах.

Полина Щуцкая