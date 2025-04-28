В Краснодаре шесть городских парков обработают от клещей

Шесть парковых зон Краснодара обработают от клещей в ночь на 29 апреля. Об этом сообщает департамент городского хозяйства и ТЭК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Андрея Алексеенко Фото: Telegram-канал главы Краснодара Андрея Алексеенко

Специалисты обрабатывают Городской сад, Чистяковскую рощу, парки «Солнечный остров», «30-летия Победы», «Рождественский» и «Старая Кубань». Ради безопасности горожан мероприятия проходят в ночное время, начиная с 22:00 по мск.

«Убедительно просим не посещать указанные парковые территории в период проведения обработки»,— предупредили в департаменте.

По данным медиков, клещи на Кубани могут быть переносчиками опасных заболеваний: болезни Лайма, эрлихиозов, возвратного клещевого тифа, туляремии, бабезиоза и пятнистой лихорадки. При укусе паразита необходимо обратиться к врачу.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с начала 2025 года в регионе зафиксировано 573 случая нападения клещей, в том числе на 270 детей. Число обращений за медицинской помощью увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примерно 16% исследованных паразитов оказались носителями боррелиоза.

Анна Гречко