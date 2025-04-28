Светлана Ходченкова стала посланницей ювелирного дома Cluev

Музой, амбассадором и иконой стиля марки Cluev стала Светлана Ходченкова, заслуженная артистка России, актриса, режиссер и просто красавица. «Это сотрудничество стало результатом естественного творческого притяжения,— уверен Илья Клюев, основатель и президент ювелирного дома.— Мы давно восхищаемся ее талантом и внутренней силой. Как человек искусства, Светлана выбирает лишь то, что пронизано смыслом и безупречным мастерством».

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Ходченкова признается, что в любом предлагаемом кинопроекте ей важен внутренний эмоциональный отклик — то же верно и в отношении украшений. «Я видела многое, держала в руках настоящие произведения искусства, созданные в разных уголках мира. Но именно в Cluev я ощутила, насколько глубоко и достойно в России развилось ювелирное ремесло. Здесь сочетаются безупречность исполнения и подлинное чувство формы, а это нельзя скопировать». По словам актрисы, украшения этой марки созданы не для витрины, а для жизни, наполненной смыслом и стилем. А теперь и ее утонченным женским образом. Ходченкова приняла участие в рекламной съемке новой коллекции, посвященной произведениям русской литературы. Тут и пушкинский «Евгений Онегин», и повесть Тургенева «Ася», и эпопея «Война и мир», и драма Лермонтова «Маскарад».

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«Это было так тонко придумано — внедрить в ювелирный дизайн образы литературных героинь,— говорит актриса.— И мне приятно, что они говорят моим голосом». Красота и трагизм Настасьи Филипповны из «Идиота» Достоевского воплощены в кольце с ярко-красным гранатом 7,47 карата в окружении оранжевых сапфиров. Совсем другой образ передает кольцо, созданное под впечатлением чеховской «Чайки» — кстати, самое первое изделие в этой литературной серии. Редкий турмалин Параиба весом почти 6 каратов символизирует мечту о полете Нины Заречной.