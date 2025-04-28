«Трактор» отыгрался с 0:2 и открыл счет в серии play-off КХЛ против «Динамо»

Челябинский «Трактор» начал полуфинальную серию play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с победы над московским «Динамо» со счетом 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В составе «Трактора» шайбы забросили Семен Дер-Аргучинцев (38-я минута), Александр Кадейкин (47), Чарльз Робинсон (49) и Василий Глотов (54). У «Динамо» сделал дубль Джордан Уил (14 и 23), также голом отметился Даниил Пыленков (51).

В прошлых стадиях текущего play-off «Трактор» обыграл владивостокский «Адмирал» (4:2) и минское «Динамо» (4:1). На пути к полуфиналу «Динамо» одержало победу над петербургским СКА (4:2) и казанским «Ак Барсом» (4:2).

В розыгрыше Кубка Гагарина команды встречаются в третий раз в истории. В сезоне-2012/13 они играли в финале, где победу одержало «Динамо» (4:2). В прошлом году челябинцы «всухую» (4:0) обыграли москвичей в четвертьфинальной стадии.

Второй матч серии пройдет 30 апреля в Челябинске.

Таисия Орлова