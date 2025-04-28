Денис Мантуров оценил потенциал промышленных предприятий Кубани

Делегация Краснодарского края во главе с вице-губернатором Александром Руппелем представила высокотехнологичные разработки региональных производителей первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову и премьер-министру Узбекистана Жамшиду Ходжаеву на Международной выставке «Иннопром: Центральная Азия» в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Господин Руппель отметил, что Кубань лидирует на юге России по объему отгрузки продукции собственного производства и развитию промышленной инфраструктуры, а также входит в тройку лидеров страны по эффективности реализации промышленной политики. За последнее десятилетие в крае расширили комплекс мер поддержки, что способствовало наращиванию мощностей в высокотехнологичных сферах.

Вице-губернатор продемонстрировал возможности радиоэлектронной промышленности Кубани на примере компании «Сатурн» — разработчика солнечных и аккумуляторных батарей для космической отрасли, предприятия «Технологии автоматизации управления», специализирующегося на программном обеспечении и производстве оборудования для систем контроля доступа, а также компании «АТИСС», которая почти в четыре раза увеличила объем отгрузки в прошлом году по сравнению с 2023 годом.

Инновации в области сельхозмашиностроения были представлены компанией «ПромАгроТехнологии», выпускающей более 50 моделей прицепного оборудования и поставляющей продукцию не только на внутренний рынок, но и в Беларусь, Армению и Казахстан.

«Краснодарский край уже подключился к реализации национальных проектов, призванных обеспечить технологическое лидерство России на мировом рынке. Для этого в нашем регионе есть все возможности. А высокий рейтинг инвестиционной привлекательности — гарантия для дальнейшего роста инвестиций в высокотехнологичные проекты»,— подчеркнул Александр Руппель.

Пятая Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия» открылась в Ташкенте с участием представителей органов власти и бизнес-сообществ из 35 стран. На площадке свои достижения демонстрируют 17 российских регионов.

Анна Гречко