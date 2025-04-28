Жителя Краснодара задержали за порчу корпуса подводной лодки-экспоната

Краснодарские полицейские задержали 22-летнего местного жителя, разрисовавшего корпус подводной лодки «М-261», установленной в парке 30-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, мужчина в состоянии алкогольного опьянения использовал маркеры для нанесения надписей на памятник, являющийся частью экспозиции музея военной техники под открытым небом «Оружие Победы». В отношении нарушителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил ему наказание в виде десяти суток административного ареста.

В полиции напомнили, что вандализм, а также уничтожение или повреждение памятников и объектов культурного наследия могут повлечь до шести лет лишения свободы.

Анна Гречко