В Новороссийске пройдут военные учения 29 апреля

Жителей Новороссийска предупредили о запланированных на 29 апреля военных учениях в акватории морского порта. Об этом в своем Telegram-канале сообщает вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В период с 11:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00 состоятся учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) в акватории морского порта. В ходе проведения учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Также запланировано выполнение практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева