Владимир Путин может в ближайшие дни встретиться с Оливером Стоуном

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на этой неделе Владимир Путин может пообщаться с американским режиссером Оливером Стоуном. В 2017 году господин Стоун выпустил четырехчасовой документальный фильм про президента России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Возможно. Мы надеемся»,— сказал Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможности встречи президента и режиссера (цитата по ТАСС). 25 апреля стало известно, что Оливер Стоун выступит на марафоне «Знание.Первые» в Москве.

Оливер Стоун получил три кинопремии «Оскар» за кинокартины «Полуночный экспресс», «Взвод» и «Рожденный четвертого июля». Снял документальные фильмы об убийстве Джона Кеннеди, израильско-палестинском конфликте и событиях на Украине во время Евромайдана.