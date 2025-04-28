Вратарь «Тампы» Василевский вошел в топ-3 претендентов на «Везина Трофи»

Российский голкипер «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский вошел в тройку кандидатов на «Везина Трофи» — приз, вручаемый лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Также среди кандидатов американец Коннор Хеллибайк («Виннипег Джетс») и канадец Дарси Кемпер («Лос-Анджелес Кингс»).

Победитель определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.

В завершившемся регулярном чемпионате Андрей Василевский провел 63 матча. Он одержал 38 побед, отразив 92,05% бросков и пропуская в среднем за игру 2,18 шайбы. 6 матчей россиянин сыграл «на ноль».

В 63 матчах этого сезона у Хеллибайка 48 побед при 92,43% отраженных бросков. В среднем за матч он пропускает 2,02 шайбы. В активе канадца 8 «сухих» матчей. Дарси Кемпер защищал ворота «Лос-Анджелеса» в 50 встречах, 31 из которых он выиграл. Он отразил 92,06% бросков и в среднем пропустил 2,02 шайбы. 6 встреч провел «на ноль».

30-летний Василевский дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампы». В 2019 году стал обладателем «Везина Трофи», в 2021 году получил «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку play-off.

Таисия Орлова