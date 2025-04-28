Пашинян: Армения не намерена разрывать отношения с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы основаны на взаимных интересах, а армянские власти стремятся к сотрудничеству с международными партнерами. Он подчеркнул, что Армения не планирует разрывать или портить отношения с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Отношения Армении и России основаны и будут основаны на взаимных интересах. Но я хотел бы быть очень четким, зачастую и в Армении звучат выражения, которые неправильно отражают реальность, по моему мнению. У нас вовсе нет намерений обострять, разрывать или портить отношения с Россией. Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами»,— сказал Никол Пашинян на пресс-конференции с эстонским коллегой Кристеном Михалом.

На встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Москве в январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 2024 год был непростым для отношений между странами, но российская сторона заинтересована в укреплении сотрудничества. В марте господин Мирзоян заявил, что Ереван продолжает партнерские отношения с Москвой, но заинтересован в сотрудничестве и с другими странами. Армянская газета «Грапарак» сообщала, что «на фоне последних геополитических изменений» Никол Пашинян поручил ведомствам восстановить связи с Россией и «активно участвовать в совместных мероприятиях».

Лусине Баласян