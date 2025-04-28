Объявления тендер на строительство поликлиники за 1,1 млрд рублей в Барнауле

Власти Алтайского края объявили тендер на строительство поликлиники для городской больницы №9 в Барнауле на ул. Попова,128. Стоимость контракта составила более 1,1 млрд руб., указывается на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 15 мая.

Учреждение будет рассчитано на 700 посетителей в смену. Под него выделен земельный участок площадью 10,9 тыс. кв. м. Здание будет включать три этажа и еще один цокольный. Также на территории будет размещен гараж-стоянка под нужды поликлиники и парковка для сотрудников и посетителей.

Срок сдачи работ определен до 30 июля 2027 года.

Александра Стрелкова