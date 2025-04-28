СМИ: Израиль отверг предложение о пятилетнем перемирии в Газе

Израиль отклонил предложение о прекращении огня в секторе Газа сроком на пять лет в обмен на единовременное освобождение всех заложников. Об этом сообщили источники The Times of Israel и Kan. По утверждению израильской стороны, в таком случае палестинский «Хамас» сможет возобновить боевые действия против Израиля.

«Нет никаких шансов на то, что согласимся на перемирие с ''Хамасом'', которое просто позволит ему перевооружиться, восстановиться и продолжать войну против Израиля»,— сказал The Times of Israel неназванный израильский чиновник.

Переговорщики от «Хамаса» представили посредникам в Дохе предложение о пятилетнем прекращении огня. За это время, по предложению палестинской стороны, Израиль должен вывести армию из сектора Газа, а в анклаве нужно будет создать комитет для местного управления. Тем временем Израиль настаивает на полном разоружении «Хамаса».

Подробности — в материале «Ъ» «Перемирие затерялось в условиях».

Лусине Баласян