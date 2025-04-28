Умер актер из «Девчат» Алексей Крыченков

Заслуженный артист России Алексей Крыченков скончался в Москве на 84-м году жизни. О смерти артиста сообщил Центральный академический театр Российской армии, в котором он служил 62 года.

«В памяти зрителей, коллег, почитателей творчества и таланта навсегда сохранятся театральные и киноработы выдающегося артиста, которые составляют гордость и славу российской культуры. В театре Алексея Федоровича любили и уважали»,— говорится в сообщении театра.

Алексей Крыченков родился в городе Верхняя Салда Свердловской области. В 1962 году он поступил в ГИТИС, но прерывал обучение из-за военной службы в 1964–1965 годах. После окончания института в 1967 году актера приняли в труппу Центрального театра Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии).

Театральная карьера актера насчитывает более трех десятков ролей. В кино он дебютировал в 1958 году в фильме «Ветер». Среди наиболее известных работ Алексея Крыченкова в советском кино: Алешка в «Девчатах» (1961), Шут в «Руслане и Людмиле» (1972) и Нестор Махно в «Хождении по мукам» (1977). Был награжден орденом «За верность долгу» II степени и медалью «За заслуги в культуре и искусстве».

Екатерина Отрашкевич