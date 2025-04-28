На Кубани взрывотехники обезвредили 40 боеприпасов времен войны

Сотрудники ОМОН «Шторм-Юг» регионального управления Росгвардии обезвредили более 40 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в трех населенных пунктах Крымского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росгвардия Краснодарского края Фото: Росгвардия Краснодарского края

Первый вызов поступил из села Молдаванского, где во время сельскохозяйственных работ в поле рабочие обнаружили подозрительные металлические предметы. Прибывшие на место взрывотехники установили, что находка — 12 минометных мин.

Позднее специалисты Росгвардии выехали в станицу Неберджаевскую, где местные жители обнаружили 24 боеприпаса. Третий сигнал поступил из села Киевского — на территории частного домовладения были найдены пять 76-мм артиллерийских снарядов.

Все опасные находки были вывезены в безопасное место и уничтожены в карьере.

Анна Гречко