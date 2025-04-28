Спикер ярославской облудмы принимает участие в Совете законодателей

Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий принимает участие в мероприятиях Совета законодателей в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Сегодня там выступил президент России Владимир Путин.

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Главной темой мероприятий является введение единых стандартов мер поддержки участников СВО и членов их семей. Президент сказал, что законодатели делают многое для достижения государством победы в СВО.

«С участием всех парламентских фракций законодательно закреплен особый, абсолютно заслуженный высокий статус наших героев, участников СВО, расширяются, донастраиваются меры социальной защиты их семей, родных, близких. Прошу вас и дальше постоянно вести эту работу»,— сказал Владимир Путин.

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Также президент подчеркнул товарищескую помощь законодателям Донбасса и Новоросии.

«Глава государства отметил, что, несмотря на все сложности и отличия между регионами необходимо продолжать стремиться к введению единого стандарта поддержки участников боевых действий. Анализируя и опираясь на лучшие практики, следует обобщить опыт и не останавливать эту работу. Вместе с коллегами по Совету законодателей и Ярославской областной Думы обязательно продолжим эту работу»,— прокомментировал господин Боровицкий.

Взаимодействует ярославская облдума и с законодателями из других регионов. Например, 27 апреля было заключено соглашение о сотрудничестве с ивановской облдумой. Подписанное соглашение спикер ярославской облдумы назвал «подтверждением готовности развивать межпарламентское сотрудничество».

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«Мы понимаем значимость обмена опытом в области законотворческой деятельности, парламентского контроля за исполнением законов и выступаем за расширение взаимных деловых контактов»,— сказал Михаил Боровицкий.

Алла Чижова