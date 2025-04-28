Ярославский губернатор поручил устранить дым от мусорного полигона

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил главе Борисоглебского округа устранить задымление на местном мусорном полигоне. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появились жалобы местных жителей на дым от полигона, который идет уже несколько дней. В сообщении господина Евраева уточняется, что открытого огня там нет, как и угрозы лесному фонду.

«Но это не повод ограничиться только наблюдением и не принимать никаких мер для тушения. Поручил главе округа оперативно устранить задымление участка и обеспечить на полигоне необходимые средства тушения»,— сообщил губернатор.

Алла Чижова