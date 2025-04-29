Масонский след в истории Петербурга

29 апреля 1800 года, 225 лет назад, в Санкт-Петербурге открылась Мальтийская капелла при здании Мальтийского ордена, на месте, которое позже станет Суворовским училищем. Эта небольшая церковь, освященная во имя Иоанна Крестителя, стала не только духовным центром рыцарей-госпитальеров, но и одним из символов «масонского Петербурга» — города, где в XVIII веке переплелись мистика, политика и искусство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник Павлу I во дворе Инженерного замка

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Памятник Павлу I во дворе Инженерного замка

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рыцари на берегах Невы

Мальтийский орден, древний католический орден крестоносцев, оказался в России благодаря императору Павлу I. Увлеченный идеалами рыцарства, он в 1798 году принял титул Великого магистра, а в столице империи появились мальтийские владения. Однако задолго до этого, еще при Екатерине II, в Петербурге уже существовала капелла для католиков-госпитальеров.

Здание, где разместилась капелла, было построено архитектором Джакомо Кваренги в 1798–1800 годах. Современники отмечали его строгий, почти монастырский облик. «Внутреннее убранство капеллы поражало: алтарь украшен мальтийскими крестами, а на стенах — знамена ордена»,— писал историк Иван Пушкарев.

Тайны русских масонов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мальтийская капелла (римско-католический храм Святого Иоанна Предтечи). Садовая улица, 26

Фото: Анастасия Львова / wikipedia.org Мальтийская капелла (римско-католический храм Святого Иоанна Предтечи). Садовая улица, 26

Фото: Анастасия Львова / wikipedia.org

Хотя сама капелла была католической, ее история тесно связана с русским масонством. Павел I, покровитель ордена, сам симпатизировал масонам, а многие высокопоставленные члены Мальтийского ордена состояли в ложах. По словам исследователя Александра Пыжикова, «мальтийский крест стал для некоторых символом не только рыцарской доблести, но и эзотерического знания».

Одним из самых загадочных деятелей той эпохи был граф Юлий Помпеевич Литта, мальтийский рыцарь и доверенное лицо Павла. Ходили слухи, что именно он привнес в петербургские ложи ритуалы, заимствованные у госпитальеров. «Литта знал больше, чем говорил, и его исчезновение из светских кругов после убийства Павла лишь усилило мистический ореол вокруг Мальтийской капеллы»,— отмечал мемуарист Филипп Вигель.

Загадочный дипломат Литта

Юлий (Джулио) Литта родился в 1763 году в Милане, в обедневшей знатной семье. В 15 лет он вступил в Орден святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийский орден), где быстро сделал карьеру благодаря дипломатическому таланту и уму. В 1789 году он прибыл в Россию как представитель ордена, но вскоре его судьба тесно переплелась с русской историей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портрет графа Юлия Помпеевича Литты (1763–1839). Неизвестный художник. Государственный Эрмитаж

Фото: неизвестный художник / Государственный Эрмитаж Портрет графа Юлия Помпеевича Литты (1763–1839). Неизвестный художник. Государственный Эрмитаж

Фото: неизвестный художник / Государственный Эрмитаж

При дворе Екатерины II Литта сначала воспринимался как экзотическая фигура — католик-рыцарь в православной империи. С восшествием на престол Павла I Литта стал одним из ближайших советников императора, а в 1797 году получил титул графа Российской империи.

Литта играл ключевую роль в сближении Павла I с Мальтийским орденом. Именно он убедил императора принять титул Великого магистра в 1798 году, после захвата Мальты Наполеоном. Многие современники подозревали, что Литта был связан с масонскими ложами. Историк Александр Серебренников писал: «В переписке масонов той эпохи часто встречаются намеки на "рыцаря в белом плаще", который принес в Петербург новые ритуалы». Некоторые исследователи считают, что Литта мог быть агентом влияния иезуитов или даже австрийского двора, но доказательств этому нет.

Личная жизнь Литты тоже была окружена слухами. В 1798 году он женился на Екатерине Скавронской, племяннице светлейшего князя Потемкина и вдове дипломата Павла Скавронского. Брак вызвал скандал: ходили упорные слухи, что Литта отравил ее первого мужа, чтобы завладеть состоянием. Сам граф отрицал эти обвинения, но тень подозрения осталась. В 1801 году, после убийства Павла I, Литта отошел от дел. Он жил в своем петербургском особняке, окруженный книгами и произведениями искусства. По воспоминаниям Филиппа Вигеля, «граф Литта редко появлялся на балах, но, когда он входил в залу, все невольно замолкали — будто перед ними был призрак минувшей эпохи». Как писал князь Петр Вяземский: «Весь Павловский век — словно масонская ложа: все что-то скрывают, все что-то знают, но правду не скажет никто». Литта, пожалуй, был одним из самых загадочных хранителей этих тайн.

Как военная школа заняла место рыцарей

История здания Мальтийской капеллы после эпохи Павла I напоминает детектив: католическая церковь, дипломатические интриги, закрытые пансионы и, наконец, военное училище. Почему именно Суворовское? Ответ кроется в бурных событиях XIX–XX веков, которые перекроили судьбу этого места.

После убийства Павла I в 1801 году его сын, Александр I, отказался от титула Великого магистра, а Мальтийский орден потерял влияние. Капелла оставалась действующей — теперь уже как обычная католическая церковь при Папской семинарии, готовившей священников для российских приходов. В 1810 году здание перешло в ведение Иезуитского коллегиума, а после высылки иезуитов из России (1820) здесь разместился Католический благородный пансион — элитное учебное заведение для юношей.

В середине XIX века комплекс зданий (включая капеллу) передали военному ведомству. Здесь разместились лейб-гвардии Конный полк и другие части. Интерьеры капеллы были частично перестроены, но архитектурный облик сохранился. После 1917 года здание национализировали: в нем попеременно находились военные курсы, госпиталь и даже жилые коммуналки.

Суворов: «Служу не крестам, а Отечеству»

Решение создать Ленинградское Суворовское военное училище (ЛнСВУ) было принято в разгар Великой Отечественной войны, в 1943 году. Это была часть масштабной реформы военного образования: подобные училища открывались по всей стране, чтобы воспитывать новое поколение офицеров. Капеллу переоборудовали под нужды училища: в ней разместили клуб, кинозал и музей. Лишь в 2000-х годах началась реставрация, вернувшая интерьерам частичный исторический облик.

Ирония судьбы в том, что училище носит имя Александра Суворова, который, в отличие от Павла I, относился к Мальтийскому ордену скептически. В 1799 году, когда Суворов воевал в Италии, он даже отказался от мальтийских наград, заявив: «Я служу не крестам, а Отечеству».

Тем не менее, сегодня Суворовское училище и Мальтийская капелла — две стороны одной истории. Здесь переплелись воинская слава, духовные искания и политические игры. Историк Юрий Беспятых писал: «В этих стенах сменились эпохи, но не исчез дух служения — только вместо рыцарей-госпитальеров здесь теперь воспитывают будущих защитников России».

Новые герои

История здания Мальтийской капеллы в постсоветское время пережила еще один поворот. К началу 2000-х годов стало ясно, что исторический комплекс требует масштабной реставрации, а условия для обучения будущих защитников отечества устарели. Было принято решение о переезде училища в современный комплекс в Московском районе. Официально ЛнСВУ покинуло здание в 2016 году, завершив более чем 70-летнюю эпоху военного образования в этих стенах. Для многих выпускников это место осталось важным символом: здесь учились будущие генералы, герои войн и государственные деятели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронцовский дворец на Садовой, где размещалось Суворовское училище

Фото: A.Savin / Wikipedia Воронцовский дворец на Садовой, где размещалось Суворовское училище

Фото: A.Savin / Wikipedia

После переезда училища судьба архитектурного ансамбля, включая Мальтийскую капеллу, оказалась под вопросом. В Мальтийской капелле в Санкт-Петербурге с 2002 года расположен Музей истории кадетских корпусов России, а с 2006 года — концертный зал для органных и камерных вечеров. Здание капеллы входит в состав ансамбля Воронцовского дворца, построенного Кваренги. С 2001 года Воронцовский дворец имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В 2019 году историческое здание Воронцовского дворца занял Третий кассационный суд общей юрисдикции.

Мальтийская капелла в наши дни работает в качестве концертного зала, здесь установлен уникальный орган фирмы E. F. Walcker с более чем 110-летней историей. Попасть в капеллу можно только в рамках концертных программ — в качестве музея она не работает.

Анна Кашурина