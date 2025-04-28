«ПК Транспортные системы» продолжает производство трамваев для Самары и Саратова

«Тверской механический завод электротранспорта» продолжает производство новых трамваев «Львенок», которые будут поставлены в Самару и Саратов. Об этом сообщает пресс-служба ПК «Транспортные системы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Трамваи 71-911ЕМ «Львенок» производятся на предприятиях ООО «ПК Транспортные системы» в Твери и Санкт-Петербурге. Всего в Самару прибудет 71 трамвай этой модели по договору с АО «СберЛизинг». Электротранспорт планируют изготовить до 30 апреля 2026 года. По состоянию на апрель 2025 года в Самару поступили 19 трамваев «Львенок».

Андрей Сазонов