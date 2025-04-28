В истории с гибелью рабочих в Казинке нашли нарушения норм охраны труда
Сотрудники трудовой инспекции усмотрели нарушения норм охраны труда со стороны работодателя в истории с гибелью трех рабочих вблизи села Казинка Шпаковского округа Ставрополья. Об этом во время эфира на радио «Серебряный дождь» сообщил заместитель руководителя государственной инспекции труда края Александр Клименко.
Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю
В начале апреля «Ъ-Кавказ» писал о возбуждении СУ СК по Ставрополью уголовного дела о нарушении требований охраны труда (ч. 3 ст. 143 УК РФ) по факту гибели трех рабочих неподалеку от села Казинка Шпаковского округа. Следственное ведомство сообщало, что в одном из колодцев семикилометровой линии трубопровода без признаков жизни были обнаружены три работника сельскохозяйственного предприятия. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление газами.
В понедельник представитель трудовой инспекции рассказал в эфире, что погибшими оказались молодые люди в возрасте от 19 до 37 лет. Расследование ведомства показало, что они проводили работы в колодце трубопровода, предназначенного для перекачки удобрений из компостных ям в поля. Там нужно было заменить задвижку.
Как сообщил Александр Клименко, работодателем до начала работ не были сделаны предварительно замеры газовой среды. Сначала в колодец спустился один работник, и, когда он начал терять сознание, двое других запаниковали, кинулись к нему и также отравились газовыми парами. В итоге все трое скончались.
Он также рассказал, что в тот день на работы с погибшими должен был выйти еще один их коллега, но он был вызван в военкомат. Именно это обстоятельство скорее всего уберегло его от смерти в колодце.
«К трагедии привело пренебрежение всеми правилами техники безопасности. Это работы повышенной опасности. И здесь целый ряд мероприятий организационных, которые должен был провести работодатель, и они, как мы уже видим, не были проведены» — отмечает чиновник.
В первую очередь, когда люди спускаются в ограниченные пространства, необходимо замерить среду газоанализатором, разъясняет он. И эти замеры должны проводиться не только до начала работ, но и во время их проведения, потому что утечка газа может возникнуть в любой момент в результате манипуляций. Однако, как выяснилось в результате расследования трудовой инспекции, этих газоанализаторов в организации даже не было. Также, по данным ведомства, погибшие не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Должный контроль за выполнением опасных работ не осуществлялся, инструктажа по поводу того, как работать в ограниченных пространствах, сотрудники также не прошли.
«Здесь прямая вина работодателя. И по окончании нашего расследования мы передадим материалы в следственные органы», — заявил Александр Клименко.
Эксперт в сфере защиты трудовых прав и охраны труда руководитель ставропольской юридической компании «Вербицкая и партнеры» Ольга Вербицкая отмечает, что подобные работы могут выполнять только работники, прошедшие соответствующее обучение и инструктаж, а также получившие наряд-допуск.
«До начала выполнения задачи работники должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Такие работы осуществляются бригадой, состоящей не менее чем из трех человек, двое из которых должны находиться вне емкостного сооружения. Они должны страховать работающего в колодце с помощью страховочных средств. При этом один из них должен быть наготове и в случае ЧП заняться спасением работающего. Выполнение этих простых правил, позволило бы избежать трагедии», — разъясняет юрист.
Она добавляет, что ответственность за нарушение норм охраны труда, повлекших смерть работника, предусмотрена статьей 143 УК РФ, а выводы государственной инспекции труда, помогут следствию установить виновных лиц.