В истории с гибелью рабочих в Казинке нашли нарушения норм охраны труда

Сотрудники трудовой инспекции усмотрели нарушения норм охраны труда со стороны работодателя в истории с гибелью трех рабочих вблизи села Казинка Шпаковского округа Ставрополья. Об этом во время эфира на радио «Серебряный дождь» сообщил заместитель руководителя государственной инспекции труда края Александр Клименко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В начале апреля «Ъ-Кавказ» писал о возбуждении СУ СК по Ставрополью уголовного дела о нарушении требований охраны труда (ч. 3 ст. 143 УК РФ) по факту гибели трех рабочих неподалеку от села Казинка Шпаковского округа. Следственное ведомство сообщало, что в одном из колодцев семикилометровой линии трубопровода без признаков жизни были обнаружены три работника сельскохозяйственного предприятия. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление газами.

В понедельник представитель трудовой инспекции рассказал в эфире, что погибшими оказались молодые люди в возрасте от 19 до 37 лет. Расследование ведомства показало, что они проводили работы в колодце трубопровода, предназначенного для перекачки удобрений из компостных ям в поля. Там нужно было заменить задвижку.

Как сообщил Александр Клименко, работодателем до начала работ не были сделаны предварительно замеры газовой среды. Сначала в колодец спустился один работник, и, когда он начал терять сознание, двое других запаниковали, кинулись к нему и также отравились газовыми парами. В итоге все трое скончались.

Он также рассказал, что в тот день на работы с погибшими должен был выйти еще один их коллега, но он был вызван в военкомат. Именно это обстоятельство скорее всего уберегло его от смерти в колодце.

«К трагедии привело пренебрежение всеми правилами техники безопасности. Это работы повышенной опасности. И здесь целый ряд мероприятий организационных, которые должен был провести работодатель, и они, как мы уже видим, не были проведены» — отмечает чиновник.

В первую очередь, когда люди спускаются в ограниченные пространства, необходимо замерить среду газоанализатором, разъясняет он. И эти замеры должны проводиться не только до начала работ, но и во время их проведения, потому что утечка газа может возникнуть в любой момент в результате манипуляций. Однако, как выяснилось в результате расследования трудовой инспекции, этих газоанализаторов в организации даже не было. Также, по данным ведомства, погибшие не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Должный контроль за выполнением опасных работ не осуществлялся, инструктажа по поводу того, как работать в ограниченных пространствах, сотрудники также не прошли.

«Здесь прямая вина работодателя. И по окончании нашего расследования мы передадим материалы в следственные органы», — заявил Александр Клименко.

Эксперт в сфере защиты трудовых прав и охраны труда руководитель ставропольской юридической компании «Вербицкая и партнеры» Ольга Вербицкая отмечает, что подобные работы могут выполнять только работники, прошедшие соответствующее обучение и инструктаж, а также получившие наряд-допуск.

«До начала выполнения задачи работники должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Такие работы осуществляются бригадой, состоящей не менее чем из трех человек, двое из которых должны находиться вне емкостного сооружения. Они должны страховать работающего в колодце с помощью страховочных средств. При этом один из них должен быть наготове и в случае ЧП заняться спасением работающего. Выполнение этих простых правил, позволило бы избежать трагедии», — разъясняет юрист.

Она добавляет, что ответственность за нарушение норм охраны труда, повлекших смерть работника, предусмотрена статьей 143 УК РФ, а выводы государственной инспекции труда, помогут следствию установить виновных лиц.

Михаил Волкодав