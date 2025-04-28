Более тысячи грузовиков ожидают выезда через Верхний Ларс

Очередь из 1,2 тыс. транзитных грузовиков образовалась на дорогах Северной Осетии в ожидании проезда через границу. Основное скопление машины находится на подъезде к пограничному пункту пропуска Верхний Ларс, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

За минувшую неделю госграницу в пункте пропуска Верхний Ларс пересекли около 23 тыс. машин и более 54 тыс. человек.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией. Транскам — единственная трасса, соединяющая Южную Осетию с Россией. В зимний и ранневесенний период движение на этой горной магистрали периодически блокируют из-за снежных заносов, лавинной опасности и схода селей.

Николай Аксенов