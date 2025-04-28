Новый звук

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о запуске продаж устройств компании в России.

На российский рынок потребительской электроники вышел новый бренд — MusicHall. Основная его идея заключается в стремлении сделать музыку доступной всем. Для этого создатели проанализировали реальные потребности музыкантов, профильных преподавателей и учеников. Это позволило разработать инструменты, ориентированные на практическое применение и удобство для пользователей всех категорий, убежден вендор.

Флагманом линейки считается модель цифрового пианино Virtuoso. У него 88 клавиш и французский звуковой чип DREAM5, который обеспечивает 900 тонов и 700 тембров, а также полифонию в 256 голосов. Для сравнения: популярная в России Yamaha Arius YDP-145 предлагает 10 тембров и рассчитана на начальный и средний уровень пользователей. При этом она не поддерживает Bluetooth и ограничена по функциональности. Распространенный среди продвинутых музыкантов вариант от Roland — FP-E50 — готов предложить 1018 тонов, однако он заметно дороже и сложнее в освоении. Кроме функциональности и упомянутого количества тембров, разработчики MusicHall выделяют свой флагман Virtuoso русскоязычным интерфейсом.

Более доступные модели линейки, такие как Sonata и Fantasia, уже более точно ориентированы на начинающих музыкантов и детей. Эти устройства отличают компактность, автономная работа и наличие встроенных функций для обучения: запись, метроном и простое управление. Здесь выделиться новинкам сложнее — такие модели, как Casio PX-S1100 и Yamaha P-45, предлагают ту же простоту и доступность для начинающих. Главным преимуществом новинок MusicHall остаются локализация и адаптация под отечественную аудиторию.

Кроме клавишной электроники, новый бренд представил ударную установку Deep Bass, которая включает пять барабанов с кевларовым покрытием, четыре тарелки и настраиваемые звуки. В распоряжении потенциальных пользователей встроенные обучающие функции и фоновые композиции. Среди новинок MusicHall также пара стоек под микрофоны. В ближайшее время производитель обещает акустические системы, которые объединяют колонку, усилитель и микшер с поддержкой Bluetooth 5.3, USB/TF, функцией записи, поддержкой внешних микрофонов и автономностью до 12 часов. Для того чтобы собрать группу, похоже, не хватает только гитары.

Александр Леви