Фармрынок идет на поправку

Объемы фармацевтического рынка в Южном федеральном округе (ЮФО) в 2024 году превысили 202 млрд руб. Рост оборотов эксперты связывают в том числе с удорожанием лекарств и медизделий. Одной из главных проблем, по словам участников рынка, остается высокая импортозависимость. На препараты зарубежного производства в общем объеме фармрынка ЮФО приходится свыше 50% в деньгах и 30% в упаковках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Оборот фармацевтического рынка Южного федерального округа достиг 202,5 млрд руб. в 2024 году. Это на 15,7% больше, чем годом ранее. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в аналитическом агентстве DSM Group.

В Краснодарском крае объем рынка лекарственных препаратов и медизделий год к году в денежном выражении вырос на 20,14% (до 76,1 млрд руб.), Ростовской области — на 14,19% (до 48,9 млрд руб.), Крыму — на 12,9% (до 21,8 млрд руб.), Севастополе — на 17,4% (до 6 млрд руб.), Адыгее — на 21,2% (до 5,4 млрд руб.).

По данным на декабрь 2024 года, в ЮФО работало 11176 аптек, что на 3,5% (или на 377) больше, чем годом ранее. В том числе в Краснодарском крае — 4463 (на 2,2%, или 97 больше, чем по данным на декабрь 2023 года), в Ростовской области — 2745 (+3,7%, или 97 аптек), Крыму — 1260 (+5,4%, или 64), Севастополе — 295 (+5,7%, или 16), Адыгее — 314 (+1,3%, или 4).

В топ-10 самых крупных аптечных сетей, работающих в ЮФО, вошли «Апрель» (Краснодар) — 2578 (+271 аптечных пунктов год к году), «Имплозия» (Самара) — 645 (+10), «Фармацевт+» (Ростов-на-Дону) — 505 (+28), «Ирис» (Москва) — 393 (-60), «Вита» (Самара) — 371 (+45), «Ригла» (Москва) — 329 (+31), «Лаки-Фарма» (Краснодар) — 323 (+65), «Фитофарм» (Анапа) — 319 (+12), «Здоровье» (Усть-Лабинск) — 273 (+34), «Магнит» (Краснодар) — 195 (+26).

По данным «Сбер Еаптеки», среди ряда крупных городов ЮФО — Ростов-на-Дону, Волгоград, Астрахань и Краснодар — лидером по среднему чеку в 2024 году стал Ростов-на-Дону, на втором месте — Краснодар.

«Для сравнения, средний чек в Ростове-на-Дону в 2024 году на 50% превысил показатели среднего чека на Алтае. При этом по приросту новых клиентов и количеству оформленных заказов некоторые из данных городов оказались сопоставимы с Санкт-Петербургом и Москвой. Также по результатам конца года мы увидели рост спроса на определенные категории товаров в ЮФО, в том числе витамины и БАДы»,— рассказывает руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и бренд-менеджмента «Сбер Еаптека» Андрей Константинов.

По данным «Сбер Еаптеки», в 2024 году быстрее всего росли продажи витаминов для мужчин в Краснодарском крае. По отношению к 2023 году прирост спроса по данной группе товаров составил в Краснодаре (+18%), а в Сочи (+14%). Также в 2024 году вырос спрос на коэнзим Q10 на 24% в Сочи и 6% в Краснодаре, а также магний — на 13% в Краснодаре и на 2% в Сочи.

«Рост спроса на товары для профилактики заболеваний может свидетельствовать о том, что жители ЮФО стали больше заботиться о своем здоровье и здоровье близких — по данным прошлогоднего исследования "Сбер Еаптеки" и Rambler&Co, более четверти (27%) приобретают витамины для членов семьи в качестве заботы об их здоровье»,— комментирует Андрей Константинов.

В 2025 году тенденция сохранилась. Оборот фармацевтического рынка Южного федерального округа за январь—февраль составил 35,5 млрд руб., что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Ъ-Кубань» в аналитическом агентстве DSM Group.

По данным экспертов компании, в Краснодарском крае объем рынка лекарственных препаратов и медизделий в сравнении с первыми двумя месяцами прошлого года в денежном выражении вырос на 10% (до 13,6 млрд руб.), в Ростовской области — на 3,7% (до 8,4 млрд руб.), в Адыгее — на 10,9% (до 979 млн руб.). В Крыму и Севастополе оборот фармацевтического рынка практически не изменился, составив 3,7 млрд и 1 млрд руб. соответственно.

На долю аптечных продаж лекарственных препаратов в общем объеме фармрынка ЮФО в денежном выражении пришлось 61,6% (на 0,7% больше, чем годом ранее), а в натуральном — 88,2% (доля сократилась на 2,1%). Доля госзакупок составила 38,4% в деньгах и 11,8% в упаковках.

Курс препаратов

Рост фармрынка в денежном выражении эксперты связывают в том числе с удорожанием лекарств и медизделий, в первую очередь тех, стоимость которых зависит от курса доллара США.

«Согласно данным Федеральной антимонопольной службы, цены на 820 наименований лекарств снизились в среднем на 16%. Однако в сфере вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и вакцин ситуация несколько иная. Стоимость дефицитных вакцин увеличилась с 2022 по 2025 годы более чем на 50%, включая вакцины против ветряной оспы и ВПЧ. Если обратить внимание на особенно редкие вакцины и препараты для лечения редких заболеваний, в том числе онкологических, то их стоимость сейчас достигла нескольких сотен тысяч рублей»,— рассказывает заведующая отделения ВРТ, заместитель главного врача по общим вопросам «Клиники Фомина» в Краснодаре Наталья Хмельницкая.

По словам заведующей аптекой, провизора клиники «РЖД-Медицина Краснодар» в Краснодаре Олеси Карпиковой, в 2024 году клиника столкнулась с увеличением цен на лекарственные препараты и медицинские изделия в среднем на 15% по сравнению с 2023 годом. Наибольшее подорожание коснулось антибактериальных препаратов (22%) и расходных материалов для хирургии (18%). Противовирусные средства и лекарства для лечения хронических заболеваний также значительно подорожали.

«Тенденция к росту цен продолжилась в первом квартале 2025 года, когда среднее увеличение составило около 10%. Особенно заметно подорожали препараты для анестезии (14%) и специализированные диагностические реагенты (12%). Основными факторами роста цен являются инфляция, увеличение затрат на производство и логистику, а также изменения в государственной регуляторной политике. Это создает вызовы для медицинских учреждений и требует поиска решений для обеспечения доступности необходимых лекарств для пациентов»,— отмечает эксперт.

По наблюдениям главного врача клиники мужского и женского здоровья OXY-center, врача акушера-гинеколога высшей категории, кандидата медицинских наук, члена РАРЧ Оксаны Авагимовой, наиболее заметный рост цен коснулся препаратов для стимуляции овуляции и расходных материалов для эмбриологии, где отсутствуют отечественные альтернативы.

«Это привело к незначительному повышению стоимости проведения ЭКО и некоторых гинекологических и урологических процедур. За счет этого у нас уменьшилась рентабельность оказываемых услуг, но мы стараемся держать цены доступными для наших пациентов»,— добавила врач.

Удорожание лекарств стало одной из причин роста стоимости услуг частных медклиник. «Увеличение себестоимости дорогостоящих манипуляций, особенно связанных с ВРТ и малоинвазивными вмешательствами, потребовало пересмотра ценовой политики, хотя мы в течение двух лет сдерживали рост цен, не повышая стоимость услуг. Мы каждый день стремимся минимизировать влияние этих факторов, однако некоторые корректировки цен были необходимы для поддержания качества предоставляемых услуг и возможности иметь в наличии редкие препараты и самые эффективные»,— поясняет Наталья Хмельницкая.

Увеличение затрат существенно сказалось на финансовом состоянии клиники «РЖД-Медицина» в Краснодаре, особенно на рентабельности оказываемых услуг по сравнению с предыдущим отчетным периодом, отмечает Олеся Карпикова.

«Чтобы компенсировать возросшие издержки, клиника была вынуждена частично пересмотреть ценовую политику, увеличив стоимость некоторых услуг на 10%. При этом руководство стремилось минимизировать влияние на пациентов, особенно в отношении социально значимых медицинских процедур. Тем не менее общее увеличение финансовых затрат не было полностью компенсировано повышением цен. В связи с этим клиника рассматривает дополнительные меры по оптимизации расходов, включая пересмотр условий договоров с поставщиками, внедрение энергосберегающих технологий и повышение эффективности использования ресурсов. Эти шаги направлены на улучшение финансовой устойчивости и обеспечение доступности медицинских услуг для пациентов»,— поясняет эксперт.

Доля импорта высока

Доля импортных лекарств в общем объеме фармрынка ЮФО в январе—феврале 2025 года сократилась на 1,6% в деньгах (до 54,3%) и на 0,4% в упаковках (до 29,6%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные «Ъ-Кубань» аналитическим агентством DSM Group.

В 2024 году доля препаратов зарубежного производства на фармрынке юга России в деньгах выросла в сравнении с 2023 годом на 1,5%, до 53,4%, а в упаковках сократилась на 0,7%, до 29,5%.

Импортозамещение лекарственных препаратов в России демонстрирует определенные успехи, утверждает Олеся Карпикова. «В последние годы российские компании активно развивают производство дженериков, биоаналогов и оригинальных отечественных лекарств, что способствует улучшению доступности медицинских средств для населения. Одним из заметных успехов стало освоение производства инсулинов, что обеспечило доступность жизненно важных лекарств для больных сахарным диабетом»,— рассказывает эксперт.

Кроме того, добавляет эксперт, ряд компаний успешно освоил выпуск расходных материалов, таких как бинты, шприцы и перевязочные средства, что позволяет им конкурировать с импортными аналогами. Также Олеся Карпикова отметила производство медицинского оборудования, например, операционных столов и ламп, где российские производители смогли предложить конкурентоспособную продукцию по цене и качеству.

«Тем не менее в сегменте высокотехнологичного оборудования, такого как МРТ, КТ и ангиографические системы, зависимость от импорта остается высокой. Для успешного импортозамещения в этой области требуются значительные инвестиции в научные исследования, разработку и модернизацию производственных мощностей. Несмотря на достигнутые успехи, полноценное импортозамещение медицинских изделий остается долгосрочной и сложной задачей. Она требует комплексного подхода, включающего государственную поддержку, развитие собственных технологий и повышение конкурентоспособности российских производителей»,— считает эксперт.

Так, в сфере ВРТ полное импортозамещение, по словам Натальи Хмельницкой, затруднительно из-за отсутствия отечественных аналогов с доказанной эффективностью. «Есть трудности и в сфере аллергологии, во-первых, не все препараты для АСИТ-терапии доступны в РФ, во-вторых, есть трудности с поставками и тем более нет отечественных аналогов. Но, например, в отделении педиатрии и терапии для вакцинирующихся пациентов есть возможность подобрать альтернативные препараты»,— рассказывает эксперт.

Оксана Авагимова утверждает, что дефицит медицинских изделий, наблюдавшийся в начале 2022 года, к настоящему моменту практически преодолен. «Российские производители смогли быстро адаптироваться к новым условиям, и мы не испытываем проблем с поставками. В клинике активно используются российские аналоги расходных материалов — от пеленок до пластика для эмбриологической лаборатории»,— уточняет врач.

При этом для проведения ЭКО в клинике OXY-center используют только импортные среды для культивирования, катетеры для переноса эмбрионов и другие специализированные изделия.

В целом зависимость от импортных лекарственных препаратов, по словам Олеси Карпиковой, остается одной из главных проблем российского фармрынка. «Это приводит к уязвимости рынка при колебаниях валютных курсов и геополитической нестабильности, что сказывается на ценах и доступности лекарств для населения»,— подчеркивает эксперт.

Поставки с перебоями

Наталья Хмельницкая рассказала, что в 2024 году в Краснодарском крае отмечались перебои с поставками некоторых лекарственных препаратов и медицинских изделий, особенно импортного производства. Например, были зафиксированы задержки в поставках антирезусного иммуноглобулина, необходимого беременным с отрицательным резус-фактором, препаратов железа и ряда вакцин. «Такие сбои потребовали от нас оперативного поиска альтернативных решений и адаптации. Для наших пациентов мы стараемся иметь данные препараты в наличии, создаем листы ожидания и стараемся максимально эффективно маршрутизировать пациентов»,— добавляет эксперт.

Со второй половины 2023 года и в течение 2024 года клиника «РЖД-Медицина» в Краснодаре столкнулась с серьезными проблемами с поставками раствора натрия хлорида, как в розничном, так и в госпитальном сегментах. Эти проблемы были решены в начале 2025 года благодаря перерегистрации предельных отпускных цен.

«В 2024 году также наблюдались перебои в поставках ряда лекарственных препаратов и медицинских изделий, вызванные логистическими трудностями, санкционными ограничениями и повышенным спросом. Особенно остро это затронуло расходные материалы, диагностическое оборудование и отдельные виды имплантов. Эти факторы создали дополнительные вызовы для медицинских учреждений, требуя от них адаптации к изменяющимся условиям рынка»,— констатирует Олеся Карпикова.

Кроме высокой импортозависимости и опережающего инфляцию удорожания лекарств, среди проблем отрасли Олеся Карпикова отмечает высокую стоимость инновационных лекарственных препаратов, а также неравномерное распределение аптечных учреждений. «В сельских и отдаленных районах наблюдается дефицит аптек, что ограничивает доступность лекарственной помощи для жителей. Необходимо стимулировать развитие отечественного производства лекарственных средств, упрощать процедуры регистрации новых препаратов, усиливать контроль за оборотом лекарств и поддерживать развитие аптечной сети в сельской местности»,— считает эксперт.

Она уверена, что фармацевтический рынок ЮФО в ближайшие годы продолжит демонстрировать рост, что обусловлено старением населения и увеличением распространенности хронических заболеваний.

«Ключевыми драйверами этого роста станут биотехнологии, генная терапия и персонализированная медицина. Ожидается усиление конкуренции, особенно в сегменте дженериков и биосимиляров, что заставит фармацевтические компании инвестировать в разработку новых продуктов и расширение географии присутствия для сохранения конкурентоспособности. Регуляторное давление и требования к безопасности лекарственных средств будут возрастать, что потребует от фармкомпаний соответствия высоким стандартам качества и прозрачности. Государственная поддержка инновационных разработок и оптимизация системы закупок лекарств станут важными факторами для устойчивого развития отрасли»,— резюмировала Олеся Карпикова.

Маргарита Синкевич