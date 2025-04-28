Житель Ижевска получил 15 лет колонии за изнасилование ребенка
47-летнего жителя Ижевска признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании несовершеннолетней (п. «б» ч.4 ст.131 и п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие установило, что в период с октября по декабрь 2023 года злоумышленник, воспользовавшись доверием знакомой семьи, неоднократно совершал насильственные действия в отношении ее малолетней дочери. Преступления происходили, когда он находился в доме под предлогом помощи с ремонтом.
Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.