В новороссийском приюте для бездомных животных прокуратура нашла нарушения

В новороссийском приюте для безнадзорных животных в результате прокурорской проверки были обнаружены нарушения. Надзорный орган будет добиваться их устранения через суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В ходе проверки выявлены нарушения требований федерального закона о ответственном обращении с животными. Среди них — организация питания, условий содержания животных, получения надлежащего ухода, а также медицинского обслуживания.

Краевая прокуратура планирует привлечь владельца приюта к административной ответственности. В районный суд направлено исковое заявление с требованиями об устранении нарушений.

Алена Воробьева