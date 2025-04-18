В новороссийском приюте для бездомных животных прокуратура нашла нарушения
В новороссийском приюте для безнадзорных животных в результате прокурорской проверки были обнаружены нарушения. Надзорный орган будет добиваться их устранения через суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В ходе проверки выявлены нарушения требований федерального закона о ответственном обращении с животными. Среди них — организация питания, условий содержания животных, получения надлежащего ухода, а также медицинского обслуживания.
Краевая прокуратура планирует привлечь владельца приюта к административной ответственности. В районный суд направлено исковое заявление с требованиями об устранении нарушений.