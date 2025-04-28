Депутаты предложили создать кадровый резерв для госслужбы из участников СВО

Депутаты от «Справедливой России — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается сформировать федеральный и региональный кадровые резервы для замещения вакантных должностей госслужбы ветеранами боевых действий, включая участников специальной военной операции (СВО). Документ был опубликован на сайте нижней палаты сегодня, 28 апреля.

По мнению авторов проекта, ветераны боевых действий обладают «высоким уровнем дисциплины, управленческих и аналитических навыков, а также опытом работы в стрессовых ситуациях». Однако после завершения службы «многие из них сталкиваются с трудностями при интеграции в гражданскую профессиональную среду», говорится в пояснительной записке. Поэтому введение кадрового резерва и программ переобучения позволит ветеранам приобрести необходимые гражданские навыки и квалификацию, надеются депутаты.

Законопроект предусматривает, что в резерв будут включать военнослужащих с учетом профессионального опыта и военной подготовки. Для кадров из такого резерва будет предусмотрено приоритетное трудоустройство, также будут определены права и обязанности госорганов по обеспечению условий адаптации ветеранов к гражданской службе. Формированием и ведением резерва, по мнению авторов инициативы, должны заняться госорганы в соответствии с утвержденным президентом положением.

Божена Иванова