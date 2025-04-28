В Ярославле выявили масло с признаками фальсификации

В Ярославле выявлено некачественное сливочное масло. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Инспектор управления в рамках госсзадания отобрал пробы молочной продукции поставщика в социально-значимые учреждения региона. По итогам лабораторных исследований были сделаны выводы о нарушениях требований регламентов.

«Установлено, что в пробе продукции "Milky Time масло «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое высшего сорта массовая доля жира 72,5%" производства ООО «АМСТЕРДАМ» (Курская область) выявлены бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин, а также нарушение соотношения метиловых эфиров жирных кислот, что свидетельствует о фальсификации продукции»,— говорится в сообщении управления.

В ведомстве добавили, что также в масле были выявлены такие консерванты как бензойная кислота и ее соли, сорбиновая кислота и ее соли. Производителю, поставщику и владельцу этой продукции Россельхознадзор направил письма о необходимости принять срочные меры. Кроме того, информация о результатах проверки была направлена в ярославский Роспотребнадзор.

Алла Чижова