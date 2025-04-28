Суд арестовал экс-участника ОПГ «Центр» по обвинению в убийстве в 2013 году

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 июня авторитетного бизнесмена Сергея Горшунова, который в 1990-е годы считался приближенным к лидеру ОПГ «Центр» Михаилу Кучину. Ему предъявлено обвинение по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство организованной группой) и по ч.1 ст. 126 УК РФ (похищение человека), передает корреспондент «Ъ-Урал». Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме.

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По версии следствия, Сергей Горшунов причастен к убийству Юрия Чуприянова в 2013 году, с которым они совместно вели бизнес. По данным СУ СКР по Свердловской области, впоследствии тело убитого спрятали в лесном массиве у трассы Екатеринбург — Серов.

Сергей Горшунов был задержан 25 апреля у себя дома на Рублевке в селе Иславское в Московской области. Вину он не признал.

Первый условный срок Сергей Горшунов получил в 1990 году «за причинение телесных повреждений». Семь лет спустя его осудили во второй раз за вымогательство, которое позже было переквалифицировано в самоуправство, по решению суда он был приговорен к исправительным работам.

В 2000 году сообщалось о его задержании по подозрению в мошенничестве и отмывании денег через фирмы «Элинор», «Росэнергопром и К°», «Диза-Трейд-Юнион» и Екатеринбургскую городскую топливную компанию. По данным следственных органов, через преступную схему он получил более 17 млн руб. Впоследствии, по данным «Ъ-Урал», он проживал в ОАЭ.

Мария Шараева