В Тольятти спешно ремонтируют памятные места и мемориалы

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти» ремонтируются памятные места и мемориалы во всех районах города. Всего планируется отреставрировать 20 объектов, сообщили в горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Среди прочего будут отремонтированы бюст Маршала Жукова в 11 квартале, памятник «Военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга» в 32 квартале, на ул. Революционной, памятник-горельеф Ульяны Громовой, памятный знак-указатель улицы Лизы Чайкиной, мемориал Евгения Никонова в мкр. Шлюзовой, памятный знак жертвам политических репрессий «Скорбящий ангел» в парке Центрального района, стела В. В. Баныкину и Мемориал умершим в годы ВОВ в Портпоселке.

«Исходя из необходимости памятные места будут очищены, оштукатурены, окрашены, металлические поверхности отполированы»,— заявили в горадминистрации.

Весь ремонт должен быть завершен уже до 30 апреля.

Алексей Алексеев