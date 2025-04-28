На Аллее доблести и славы появятся шесть новых имен известных пермяков

На пермской эспланаде на Аллее доблести и славы появится шесть новых памятных плит. Решение было принято единогласно на сегодняшнем общественном совете по топонимике Перми. В этом году памятные плиты появятся в честь 130-летия со дня рождения директора Государственного союзного фонда им. Молотова №172, Героя соцтруда Абрама Быховского, 115-летия первого директора завода «Камкабель» Леонида Фарбера.

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Кроме этого, памятные объекты установят в связи со 100-летием со дня рождения народного артиста СССР, худрука Пермского академического театра драмы Ивана Бобылева, 100-летием заслуженного врача РФ Анны Рудаковой, 90-летием заслуженного профессора ПГНИУ Георгия Воронова, а также 70-летием хореографа, создателя театров «Балет Евгения Панфилова», «Бойцовский клуб» и «Балет Толстых» Евгения Панфилова.