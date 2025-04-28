У предпринимателей вырос оптимизм

Подведены итоги совместного исследования Сбера, ФОМа и Минэкономразвития России «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» (ПРИМ) в первом квартале 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ожидания и планы

Уверенность и оптимизм среди предпринимателей выросли на 10 п.п. за квартал: 48% настроены позитивно относительно будущего, что соответствует показателям второго квартала 2024 года. С 16 до 24% выросла доля тех, кто ожидает улучшений в экономике страны в ближайшие 6 месяцев.

Большинство предпринимателей (54%) строят планы более чем на полгода, в том числе 17% — на срок от полугода до года, 21% — на 1-2 года, 10% — на 3-5 лет, 6% — больше чем на 5 лет.

Самозанятые оптимистичнее предпринимателей: в будущее с уверенностью и оптимизмом смотрят 58%. В других вопросах оптимизма тоже чуть больше: 30% самозанятых ожидают улучшений в экономике в перспективе 6 месяцев (24% у предпринимателей), 51% строит планы на будущее (48%).

Состояние бизнеса и проблемы

По данным опроса за первый квартал 2025 предприниматели чаще говорили, что ожидают стабильности финансового положения (рост с 30 до 36% по сравнению с прошлым кварталом) и реже — его ухудшения (снижение с 30% до 23%) в ближайший год.

Те, кто допускает закрытие своего бизнеса, чаще всего связывают это с ростом цен у поставщиков и на комплектующие (64% при 69% в прошлом квартале). В топ-3 проблем также входят падение спроса (43% и 41% соответственно) и увеличение издержек на сбыт (35% и 36%). Предприниматели стали реже жаловаться на проблемы с поставками из-за рубежа (27% вместо 34%), что говорит об адаптации рынка к изменившимся экономическим условиям.

Предыдущий опыт работы и успешность бизнеса

Большинство предпринимателей (90%) до открытия бизнеса работали по найму. 25% в прошлом владели другим бизнесом. Последних больше среди владельцев бизнеса с хорошим финансовым положением (32%) и жителей городов с населением от 500 тыс. человек (30%).

Половина предпринимателей сменили сферу деятельности в ходе ведения бизнеса (среди тех, кто работает с физлицами, — 56%). Основные причины: личное желание (22%), внешние обстоятельства (14%), стремление к заработать (12%), неудовлетворенность низким доходом на предыдущем месте (9%), скука или перспективность новой сферы (по 8%).

Подавляющее большинство предпринимателей (96%) поделились способами борьбы со стрессом. Только 1% респондентов сказали, что таких способов у них нет. Еще 3% не испытывают стресса. Три самых действенных способа, по мнению предпринимателей, — активный отдых и путешествия (54%), сон и покой (47%), спорт (43%). Также помогают чувство удовлетворения от результатов работы (42%), поддержка близких (39%) и положительные отзывы клиентов (33%).