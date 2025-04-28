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Участие в «Ростовском кольце» приняли пять тысяч человек

В Ростове-на-Дону накануне состоялся 46-й легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо». По данным администрации города, участие в нем приняли около пяти тысяч человек.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что дистанция пробега составляла более 40 км. Атлеты стартовали с Театральной площади и возвратились к ней, преодолев маршрут, проходящий через «Ростов Арену», парк Собино в Западном жилом массиве, главный корпус ДГТУ и стадион СКА.

Константин Соловьев

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