Участие в «Ростовском кольце» приняли пять тысяч человек

В Ростове-на-Дону накануне состоялся 46-й легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо». По данным администрации города, участие в нем приняли около пяти тысяч человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что дистанция пробега составляла более 40 км. Атлеты стартовали с Театральной площади и возвратились к ней, преодолев маршрут, проходящий через «Ростов Арену», парк Собино в Западном жилом массиве, главный корпус ДГТУ и стадион СКА.

Константин Соловьев