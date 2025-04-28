Шестерых подростков и их главаря отправили в колонию за нападение на волгоградца

Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор в отношении Данилы Горюнова и шестерых несовершеннолетних, совершивших нападение на пассажира автобуса (ч. 2 ст. 213, ч.1 ст. 161 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Данила Горюнов и Демьян Д. получили по 2,5 года лишения свободы, Кирилл Б. — 2 года и 2 месяца, Виктор В. и Александр Д. — по 2 года и 1 месяцу, Ярослав И. и Максим Р. — по 2 года. Данилу Горюнова, Александра Д. и Максима Р. суд наказал исправительной колонией общего режима, а Виктора В., Демьяна Д., Кирилла Б. и Ярослава И. — воспитательной колонией. В законную силу приговор не вступил.

Как выяснилось, 1 апреля минувшего года фигуранты вступили в словесный конфликт с 37-летним пассажиром автобуса. Они избили его руками и ногами по голове и туловищу. После этого фигуранты вытащили пострадавшего из транспорта на остановку и продолжили избивать, а затем скрылись.

Вечером того же дня подростки напали на 33-летнего мужчину во дворе одного из домов в Краснооктябрьском районе Волгограда и причинили ему телесные повреждения. Также стало известно, что в январе прошлого года Демьян Д. украл товары из гипермаркета «Магнит».

Павел Фролов