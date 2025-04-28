Ученик ижевской школы подозревается в ложных сообщениях об угрозе безопасности

В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего ученика, подозреваемого в совершении заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Следствие считает, что в декабре 2024 года семиклассник отправил письма с угрозами на электронные адреса объектов социальной инфраструктуры города, а в апреле текущего года сделал аналогичные звонки в экстренные службы.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.