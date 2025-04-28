Подростков начнут штрафовать на 30 тысяч рублей за управление самокатами в Ижевске

Сервисы кикшеринга Whoosh и МТС Юрент повысили штраф за управление электросамокатом лицами младше 16 лет до 30 тыс. руб., сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее штраф за это нарушение составлял 10 тыс. руб. Компании приняли решение о повышении штрафов на основании статистики, показывающей, что подростки до 16 лет являются самой аварийной категорией пользователей.

Кроме штрафа, в случае нарушения возрастного ограничения аккаунт пользователя блокируется, и даже после уплаты штрафа за несоответствующий возраст поездку совершить не удастся.