Средний лимит кредитных карт в Челябинской области снизился на 1,9%

В марте 2025 года средний лимит по выданным кредитным картам в Челябинской области составил 88,5 тыс. руб. Это на 1,9% меньше, чем в феврале, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В среднем по стране размер одобренной суммы займа на картах был на уровне 99,6 тыс. руб. По сравнению с февралем он упал на 2,2%. Самое существенное снижение лимитов по кредиткам зарегистрировали в Нижегородской (-5,4%), Свердловской (-4,7%) и Московской (-4,2%) областях, а также в Москве (-3,7%) и Новосибирской области (-3,4%). Единственным регионом, в котором показатель немного увеличился, стала Кемеровская область (+0,9%).

Виталина Ярховска