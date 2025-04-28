«Дом.РФ» восстановит 10 объектов культурного наследия на Ставрополье

В Ставропольском крае десять объектов культурного наследия передали госкомпании «Дом.РФ» для реставрации. Решение принято по поручению Президента Владимира Путина, сообщили в Правительстве России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Исторические здания расположены в шести населенных пунктах региона: Ставрополе, Георгиевске, Невинномысске, Ессентуках, селе Краснокумском и Пятигорске Восстановительные работы начнутся после проведения торгов по каждому объекту и определения инвесторов. Реставрация будет завершена до 2030 года. Для двух зданий инвесторы уже найдены — это Особняк Головина в Георгиевске и Особняк начала ХХ века в Ставрополе.

В настоящее время госкомпании «Дом.РФ» передано 128 объектов общей площадью более 175 тыс. кв. м в 44 регионах России. Из них 112 реализовано на торгах, а 14 уже восстановлены.

«Дом.РФ» выступает оператором государственной программы восстановления исторических зданий с потенциалом для современного использования.

Николай Аксенов