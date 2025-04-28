В действиях коммерческих пассажирских перевозчиков Тольятти признан картельный сговор

Региональное управление антимонопольной службы признало в действиях десяти коммерческих пассажирских перевозчиков Тольятти картельный сговор. В основу решения легла прокурорская проверка, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Проверка проводилась по факту синхронного повышения стоимости проезда в общественном автомобильном транспорте по нерегулируемым тарифам со стороны 10 коммерческих организаций.

«Повышение стоимости проезда на маршруты по нерегулируемым тарифам у перевозчиков произошло в один временной промежуток на равную величину, при этом расходы перевозчиков не могли быть идентичными в силу различных исходных данных по количеству и протяженности обслуживаемых маршрутов, количеству транспортных средств и численности персонала»,— отметили в прокуратуре.

Региональное УФАС потребовало устранить установленные нарушения требований законодательства о защите конкуренции.

Теперь коммерческие перевозчики обязаны установить и предоставить в УФАС расчет стоимости экономически обоснованного тарифа. За невыполнение в 30-дневный срок этого предписания предусматривается штраф до 500 тыс. руб.

Алексей Алексеев