В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты для участников СВО с детьми

Депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ), Алексей Диденко и Ярослав Нилов (оба — ЛДПР) сегодня, 28 апреля, внесли в Думу законопроект, который предполагает ежегодные выплаты для военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО), у которых есть несовершеннолетние дети.

Предложенные поправки к федеральному закону «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» предусматривают установление ежегодной предновогодней выплаты, а также выплат к Международному дню защиты детей и в связи с началом учебного года для семей военнослужащих с несовершеннолетними детьми. Кроме того, предложены надбавки к ежемесячному окладу военнослужащих: 10% родителям одного ребенка, 15% — двоих, 20% — троих и 30% — тем, у кого четверо и больше детей. Предполагается, что размер выплат и правила получения надбавки установит правительство.

Однако в правительстве сочли, что законопроект нуждается в «существенной доработке». Несмотря на то что вопросы совершенствования мер социальной поддержки отдельных категорий граждан «заслуживают внимания», в России уже выстроена «целостная система» господдержки семей с детьми, следует из отзыва кабинета. Кроме того, «в законопроекте не учтены иные помимо военнослужащих категории граждан, участвующих в выполнении задач СВО», в связи с чем реализация проекта «приведет к социальной несправедливости», полагают в Белом доме.

Божена Иванова