Владимир Назаров возглавил единороссов в горсовете Красноярска

Владимир Назаров назначен и. о. руководителя фракции «Единой России» (ЕР) в горсовете Красноярска. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

«Члены фракции ЕР в красноярском городском совете депутатов приняли решение о досрочном прекращении полномочий руководителя фракции Дмитрия Власова. Заседание фракции состоялось в понедельник, 28 апреля. Исполнять обязанности руководителя фракции будет Владимир Назаров»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», причиной кадрового решения стало заявление господина Власова о том, что он участвует в региональной кадровой программе для участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) «Сибирский характер». Между тем, участником или ветераном СВО он не является.

Валерий Лавский