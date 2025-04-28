В Башкирии ожидают похолодание до -5°

По данным Башгидрометцентра, с сегодняшнего вечера до вечера 29 апреля в Башкирии прогнозируется очень сильный ветер, который при порывах может достигать 6 м в сек. Завтра ночью могут быть заморозки в воздухе и на поверхности земли от 0 до -5°. Также прогнозируется небольшой дождь и снег, в отдельных районах возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица на дороге. Ветер будет западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ночью температура воздуха опустится до +1°, днем — +6, +11°.

Майя Иванова