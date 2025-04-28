Курорт без крыши над головой

Руководство горнолыжного курорта Архыз заявило о том, что в летний сезон этого года локацию посетит порядка 500 тыс. туристов. Ожидается, что треть отдыхающих будут семьи с детьми, для которых курорт приготовил специальные активности. Эксперты считают, что, несмотря на внушительный рост турпотока в Архыз, на курорте недостаточно номерного фонда в средствах размещения. Кроме того, по словам туроператоров, Карачаево-Черкесия проигрывает в инфраструктурном плане своему ближайшему конкуренту — Красной Поляне.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба курорта Архыз Фото: пресс-служба курорта Архыз

Всесезонный горный курорт Архыз в Карачаево-Черкесии анонсировал старт летнего сезона-2025. Его символом стала Кавказская краснокнижная рысь, победившая по итогам общереспубликанского конкурса, который состоялся в КЧР прошлой осенью. По информации пресс-службы курорта, минувшей зимой Архыз принял рекордное число отдыхающих — свыше 758 тыс. В летний период ожидается порядка 500 тыс. туристов, более 30% из которых – семейные пары с детьми.

По информации управляющей компании курорта, в этом летнем сезоне в Архызе будет запущена канатная гондольная дорога «Орбита» с кабинками с прозрачным полом. Она будет подниматься до максимальной отметки — на высоту 3030 м. Рядом со смотровой площадкой «Орбиты» откроется экстрим-парк с горными качелями, также на курорте будут запущены падел-тенис, рафтинг, тир, школа роллеров и научно-познавательный кемпинг на Дукке.

«Разработаны экскурсионные конные маршруты для индивидуальных и групповых туров, продолжит работу Байк-парк с самой высокогорной зоной катания в России, где расположены прыжковые зоны, участки с панорамными видами, трамплины и трассы, откроется прокат горных велосипедов и экипировки, будут доступны трассы для маунтинбайка. В целом туристов ждут более 40 км эко-троп, в том числе, новые маршруты разного уровня сложности. На территории курорта есть джип-туры, туры на квадроциклах, лазертаг, веревочный парк, тюбинг, детские площадки и т. д»,— сообщают в пресс-службе компании.

Как отмечает генеральный директор УК «Архыз» Роман Киранчук, зима 2024-2025 показала, что на курорте почти в 1,5 раза увеличилось количество семейных туристов с детьми. По словам топ-менеджера, летом руководство курорта сконцентрируется на разнообразии событийного календаря, массовых мероприятиях под открытым небом, новых сервисах и специальном детском тарифе.

Господин Киранчук говорит, что на территории курорта увеличилось количество новых отелей уровня четыре и пять звезд, есть варианты проживания в формате «Все включено». «Сейчас на территории Архыза работают 26 отелей с общим номерным фондом более 1660 комнат и 4300 мест размещения. В планах в этом году — открытие еще как минимум пяти гостиниц разной категории звездности», – уточняет Роман Киранчук.

Где спать и что есть?

Вице-президент Ассоциации туроператоров России и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что имеющегося номерного фонда в Архызе недостаточно для того, чтобы принять анонсируемое число гостей летом этого года. По расчетам эксперта, основанным на опыте разных курортов, чтобы принять 500 тыс. человек с ночевкой в сезон, требуются 20-25 тыс. отельных мест. «Архыз — это как раз территория, куда приезжают с ночевкой. Пока я не вижу там такого количества мест, там все гораздо скромнее. Кроме того, что туристам в Архызе надо где-то жить, им еще надо где-то питаться»,— говорит господин Ромашкин.

Согласно данным Росстата, по состоянию на 2023 год совокупный номерной фонд в СКФО составлял 50,6 тыс. номеров, что на 4% больше, чем годом ранее. При этом, номерной фонд федерального округа в 4,3 раза меньше, чем в Краснодарском крае, а больше половины (53%) всех номеров — расположены на Ставрополье.

Структура турпотока по регионам СКФО, по данным статистики, почти полностью повторяет структуру номерного фонда. Половина всех туристов в округе приезжают на курорты Ставропольского края. Также значительную долю формируют Дагестан и КЧР.

Данные Росстата свидетельствуют, что в среднем туристы приезжают на отдых в Карачаево-Черкесскую Республику на семь суток. Согласно информации сервиса бронирования «Твил.ру», по итогам апреля 2025 года, Архыз вошел в пятерку самых дорогостоящих направлений для отдыха в России — 8 тыс. руб. за ночь, среднее время бронирования — трое суток. По данным статистического ведомства, в среднем стоимость номера в средствах размещения во всех регионах СКФО составляет 9,8 тыс. руб. за сутки, в Карачаево-Черкесии — 9,5 тыс. руб.

По словам экспертов, на фоне максимальной загрузки отелей, уровень цен вырос настолько, что в 2024 году уже начал негативно влиять на туристический поток. Северный Кавказ, по сравнению с Краснодарским краем, отстает по ключевым показателям в три-четыре раза, при этом длительность пребывания туристов в этих двух регионах практически совпадает, а уровень цен в средствах размещения СКФО — выше. Аналитики отмечают, что у курортов Северного Кавказа есть значительный потенциал развития, который измеряется в дополнительной выручке на уровне 300-500 млрд руб.

Нужно больше впечатлений

По словам Сергея Ромашкина, ожидаемые 500 тыс. туристов в летний сезон этого года на Архызе — цифра впечатляющая, учитывая, что в прошлый сезон курорт посетили 200 тыс. человек. «Если честно, есть сомнения, потому что для роста туристического потока в 2,5 раза нужны какие-то сверхсобытия, которые позволят привлечь такое значительное количество гостей. Как правило, рост турпотока на наших курортах исчисляется 10-20% в годовом выражении. Мне непонятно, за счет чего Архыз планирует обеспечить такой рост»,— говорит эксперт.

По его мнению, если брать, например, Красную Поляну, то за 2024 год курорт принял 870 тыс. туристов, однако около половины из них посетили локацию с ночевкой, а другая половина — это гости из Сочи, которые с побережья приехали в горы на один день, для того, чтобы покататься на канатных дорогах, пообедать в ресторанах, сделать фото. В Архызе, отмечает господин Ромашкин, пока нет возможности для однодневных туров. «Красная Поляна выигрывает в плане близости к аэропорту (всего 50 минут, против 3,5 часа в Архызе). Дорога, которая занимает весь день, для горнолыжных курортов — норма, но для летних — препятствие. Правда, есть планы по строительству аэропорта в станице Зеленчукской, что серьезно поможет Архызу туристами»,— уверен вице-президент АТОР.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ» со ссылкой на и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства КЧР Рената Семенова, проектные работы по созданию нового аэропорта в регионе завершат к концу 2025 года. Строительство начнется в 2026-м, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Аэропорт будет иметь пропускную способность 1 тыс. пассажиров в час. Оператор воздушной гавани пока не назван. Правительство РФ выделит Карачаево-Черкесии почти 12 млрд руб. на развитие инфраструктуры нового аэропортового комплекса вблизи Архыза. Финансирование поступит траншами с 2026 по 2029-й год.

Архызу, по словам Сергея Ромашкина, не хватает формирования единого архитектурного городского пространства, как это сделано в Красной Поляне, а также объектов конгрессного, делового и гастрономического туризма.

«Курорту нужно развивать разнообразные виды активности, в том числе, для маленьких детей и подростков, как Sky Park на пути в Красную Поляну. Зачем туристы едут летом в горы? За впечатлениями. Нужно обеспечить туристам большее количество впечатлений на единицу времени пребывания, тогда люди и потянутся на курорт. В долгосрочной перспективе у курорта есть все шансы перегнать конкурентов, возможно, стоит Архызу и Красной Поляне объединяться для каких-то общих активностей, чтобы туристы могли побывать на двух курортах. Для этого, например, можно организовать вертолетный маршрут над Кавказским биосферным заповедником, который напрямую составляет не более 100 км. И, тем не менее, если бы мне кто-то десять лет назад сказал, что Архыз добьется таких результатов, я бы не поверил»,— резюмирует Сергей Ромашкин.

Дмитрий Михеенко