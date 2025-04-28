Первоуральский суд рассмотрит уголовное дело о падении вертолета

Мировой судья в Первоуральском судебном районе рассмотрит уголовное дело в отношении Игоря Чистовского, обвиняемого по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации легкого или сверхлегкого воздушного судна), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Как утверждает следствие, в лесном массиве на территории Билимбаевского районе 12 июня прошлого года произошло крушение вертолета, которым управлял Игорь Чистовский. Вертолет находился в аренде. Пилот и пассажир получили травмы, а собственнику судна нанесен ущерб в размере 9,5 млн руб. Рассмотрение дела начнется на участке №7 Первоуральского судебного района завтра, 29 апреля.

Напомним, по данным полиции, пилот вертолета не имел образования в сфере гражданской авиации и должной квалификации, а полет не был согласован в установленном порядке с соответствующими службами. Вертолет принадлежал супруге пилота и состоял на учете в Росавиации.

По данным правоохранителей, 12 июня 39-летний пилот вылетел из села Новоалексеевское, подобрав у Билимбаевского пруда 41-летнюю пассажирку. Чистовский планировал провести обзорную экскурсию вокруг поселка Билимбай, но вертолет начал терять высоту. В результату крушения пилот получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы ребер и поясничного отдела позвоночника. Пассажирка находилась в коме с открытой черепно-мозговой травмой, ушибами и другими травмами.

Анна Капустина