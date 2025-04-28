Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям ВТБ из-за их роста на 23%

Мосбиржа (MOEX: MOEX) с 14:09 мск проводит дискретный аукцион по акциям ВТБ (MOEX: VTBR). Ценные бумаги взлетели на 22,97% на фоне рекомендации наблюдательного совета впервые за четыре года выплатить дивиденды.

В сообщении Мосбиржи указано, что дискретный аукцион объявлен в связи с тем, что акции ВТБ выросли более чем на 20% в течение 10 минут. По состоянию на 14:05 их стоимость составила 106,98 руб. Торги возобновятся в 14:39 мск.

Дискретный аукцион — режим торгов, который вводится в условиях волатильности для стабилизации биржевых торгов. Во время дискретного аукциона торги идут сериями по 30 минут.

Ранее набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 25,58 руб. на акцию. Размер выплат станет рекордным. В предыдущий раз банк выплачивал дивиденды по итогам 2020 года.