ВТБ спустя четыре года начнет выплачивать дивиденды

Наблюдательный совет ВТБ (MOEX: VTBR) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 25,58 руб. на акцию. В предыдущий раз банк выплачивал дивиденды по итогам 2020 года. Акции ВТБ на фоне решения набсовета подскочили на 20%.

В 2024 году чистая прибыль ВТБ по МСФО составила 551,4 млрд руб. На выплату дивидендов направят 50% от этой суммы — 275,75 млрд руб. Из них на дивиденды по обыкновенным акциям будет направлено 137,4 млрд руб., говорится в сообщении банка, которое получил «Ъ».

Годовое собрание акционеров состоится 30 июня. Датой, на которую определяются лица с правом получения дивидендов, рекомендовано установить 11 июля.

Глава ВТБ Андрей Костин указал, что размер дивидендов по итогам 2024 года станет рекордным. Он также сказал, что решение об их выплате принято на год раньше, чем планировалось.

Стоимость акций ВТБ на Мосбирже на фоне решения о выплате дивидендов подскочила до 105,35 руб. за акцию (+20,76%). Это максимум с июля 2024 года.

В последний раз ВТБ выплачивал дивиденды по итогам 2020 года в размере 0,0014 руб. на акцию. В 2021 году банк получил рекордную на тот момент прибыль — 327,4 млрд руб. В апреле 2022-го банк попал под блокирующие санкции США и был отключен от системы SWIFT. Правительство разрешило ВТБ не выплачивать дивиденды. По итогам 2022 года банк показал рекордный убыток в размере 612,6 млрд руб. по МСФО.